Udinese, Causio e Vanoli leggono la gara a Lecce

Uno è nato a Lecce, anche se si è affermato con la Juventus e ormai vive in Friuli. L'altro invece ha vestito il giallorosso salentino per cinque stagioni, conquistando una promozione in serie A che l'ha spedito all'Udinese.

Franco Causio e Rodolfo Vanoli si preparano ad assistere alla sfida dei bianconeri in casa del Lecce con il cuore diviso a metà visti i rispettivi trascorsi. Consapevoli che la sfida, per quanto sulla carta veda favorita la squadra di Luca Gotti, non può dirsi destinata a un finale certo.

«È un bell'incrocio tra due società italianissime con forze esperte da una parte e fresche dall'altra, in un calcio globalizzato, dove vale la forza delle multinazionali» analizza Causio.

«Lecce e Udinese hanno rappresentato 15 anni della mia vita calcistica tra campo e scrivania, seguirò allo stadio il match tra le due squadre più importanti della mia carriera» anticipa Vanoli, sottolineando pregi e difetti di entrambe le formazioni.

Proprio per non lasciare nulla al caso, questa sera l'Udinese anticiperà di un giorno il ritiro pre partita, definendo in famiglia gli ultimi dettagli di un gruppo che registra la voglia di Mato Jajalo, grande assente nel mese di dicembre, di tornare titolare.

A pagina XVIII

© RIPRODUZIONE RISERVATA