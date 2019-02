Udinese, carte mescolate contro la Fiorentina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Con quattordici gol segnati nelle ultime tre gare tra campionato e Coppa Italia, dei quali quattro firmati dall'ex bianconero Luis Muriel, la Fiorentina che scenderà oggi in campo alla Dacia Arena è forse il peggior avversario destinato a un'Udinese reduce da due sconfitte dopo la sosta invernale, corsa in fretta ai ripari nel mercato di gennaio dove ha operato cambi come non si vedeva da molti anni. Davide Nicola conosce la pericolosità dei viola, motivati anche a cercare la vittoria nel ricordo del capitano Davide Astori, morto nella...