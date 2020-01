Udinese a San Siro dalla gioia alla beffa finale

Imperfetta sono in pochi dettagli (il mancato gol del 2-0, la difesa poco aggressiva nei secondi finali) l'Udinese tiene testa al Milan a San Siro ma vede vanificata una grande prestazione di squadra passando dal vantaggio iniziale (rete di Stryger Larsen dopo che Donnarumma fuori area aveva spintonato a terra Kevin Lasagna) alla sconfitta nell'ultimo minuto di recupero su gol beffardo di un risorto Ante Rebi autore di una doppietta per i rossoneri. Si interrompe, alla quarta partita, la striscia di vittorie e risultati positivi dei bianconeri, che ieri all'ora di pranzo hanno interpretato al meglio quanto insegnato e raccomandato da Luca Gotti prima della partita. Mai timorosi o impauriti, De Paul e compagni hanno tenuto testa agli avversari, arginato le imprevedibili incursioni dell'ariete Ibraimovich sfruttando in apertura l'errore di Donnarumma e non si sono fatti prendere dal panico quando dall'1-0 in loro favore si è passati al 2-1 per l'undici di Pioli.

Come previsto da Gotti, la partita alla fine è stata decisa da un episodio, che purtroppo ha visto vittima proprio l'Udinese: a gara ormai terminata, non aver aggredito Rebi per pensare a difendere la porta è stata decisione che si è rivelata fatale. Si riparte ora dalla sfida in casa del Parma

