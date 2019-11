Udinese a Genoa in cerca della propria dignità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Da eroe di due salvezze a esonerato, Igor Tudor appartiene al passato dell'Udinese che oggi giocherà in casa del Genoa sotto la guida del vice Luca Gotti. In quattro giorni i bianconeri sono stati protagonisti di un crollo che forse ha mille spiegazioni e non una sola, del quale il tecnico croato è l'unico - come accade spesso nel calcio - a pagare per ora il conto. In attesa che i Pozzo, alle prese con una situazione che non avevano preventivato fino a sette giorni fa, decidano a chi affidare il comando della truppa, oggi toccherà al vice...