Udine, sette candidati e sedici liste in corsa

CONSIGLIO COMUNALEUDINE Sette aspiranti sindaci, uno in più rispetto a cinque anni fa, sostenuti da 16 liste complessivamente (due in più del 2013) per oltre 600 candidati consiglieri alla ricerca di uno dei 40 scranni di Palazzo D'Aronco. Si è completata ieri alle 12.00 la partita delle firme (ne servivano come minino 200) per il deposito delle candidature in vista delle elezioni comunali del 29 aprile prossimo a Udine. Dopo la consegna dei primi plichi avvenuta lunedì, ieri hanno adempiuto alla scadenza le forze di centro-destra,...