LA SITUAZIONE

UDINE Anche alla Asp La Quiete di Udine, un colosso da 495 ospiti, il consiglio di amministrazione guidato dal neopresidente Alberto Bertossi, chiudendo il 2020 ha deliberato un ritocco all'insù delle rette, che si tradurrà in circa 180 euro in più all'anno per ciascuna famiglia. «Abbiamo stabilito - spiega Bertossi - un adeguamento delle rette, con un innalzamento di 50 centesimi al giorno, in linea con l'incremento dello scorso anno. Restiamo comunque assolutamente concorrenziali con le cifre comparative per la tipologia di servizio che offriamo. Le nostre tariffe sono fra le più basse. Purtroppo con il covid i costi sono lievitati in maniera esponenziale». Non solo per la necessità di mascherine, dispositivi di prevenzione e tamponi, ma anche per «il personale sanitario in più e le difficoltà ad avere i trasferimenti con le ambulanze. Per fortuna la Regione copre in parte questi costi, ma in gran parte devono essere ripianati con le nostre casse». Per non parlare dei posti che devono restare liberi per garantire la separazione degli spazi. Fortunatamente, aggiunge, «noi partivamo da una situazione ottimale. Il bilancio 2019 si è chiuso con un utile di circa 600-700mila euro che ci ha messo al riparo dalle sorprese».

L'ALLARME

Fra i primi a lanciare l'allarme per il rischio di un aumento delle rette delle case di riposo era stato il sindaco di Palmanova Francesco Martines. «Alla Asp di Palmanova stiamo ragionando se aumentare le tariffe o meno, ma in un contesto difficile sarebbe meglio non pesare sulle famiglie. Deve intervenire la Regione. Per una struttura 10 posti vuoti in un mese significano 20mila euro di entrate in meno». Un sos subito ripreso (con una lettera inviata a Confcooperative) dal presidente della coop Idea Giacomo Cescutti, che guida la casa di riposo di Paularo per conto del Comune (che è intervenuto prevedendo un contributo di 15mila euro per l'abbattimento delle rette, come ha spiegato il sindaco Di Gleria): «Non abbiamo ancora aumentato le tariffe - spiega Cescutti -. Siamo in attesa di una presa di posizione della Regione. Abbiamo solo 10 ospiti rispetto ai 19 dell'inizio dell'anno e ai 25 posti letto disponibili. Per questo ho fatto una lettera a Confcooperative, perché solleciti la Regione: siamo in estrema difficoltà. Siamo ancora in attesa del contributo della Regione per coprire le spese covid: abbiamo chiesto 30mila euro». Anche a Latisana i vertici della Asp Umberto I spiegano che, in una situazione difficile come quella indotta dalla pandemia, non vogliono gravare sulle famiglie e che l'intendimento è quello di non aumentare le tariffe. A Gemona, per la casa di riposo comunale, l'amministrazione guidata dal sindaco Roberto Revelant è riuscita ad evitare il rincaro delle rette. Le tariffe sono state confermate a 70,5 euro al lordo del contributo regionale di 18 euro per i non autosufficienti. Il Comune, come fa sapere l'amministrazione, a sua volta compartecipa con altri 4 euro al giorno per i residenti e 2,5 per i non residenti. Il bilancio della struttura ha chiuso a 1,9 milioni di cui 1,6 per la quota servizi che va coperta con le rette e 297mila euro per le spese sanitarie su cui interviene la Regione. Il nodo anche a Gemona è la riduzione della capienza da 68 persone a 58 (oggi ce ne sono 55), che porta ad una mancata entrata ipotizzata di circa 230mila euro all'anno: una quota a cui l'amministrazione ha stabilito in via previsionale di far fronte con risorse proprie. L'intenzione del Comune, infatti, è di non aumentare le tariffe dei servizi a domanda individuale.

Cdm

