Udienze in videoconferenza e wi-fi

In un Tribunale che richiede l'assegnazione di due giudici tutelari per far fronte le amministrazioni di sostegno (623 procedure nuove, con una pendenza di 4.190), l'esame delle persone anziane non autosufficienti o inabili si farà in videoconferenza. Il sistema è in fase di sperimentazione in tre strutture di assistenza e negli sportelli di prossimità. È una delle novità previste nell'ambito dei progetti innovativi 2019, accanto alla gestione telematica dell'invio degli atti in tema di volontaria giurisdizione e di amministrazione di...