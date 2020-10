VENEZIA «Non si può più rinviare l'adozione di provvedimenti per organizzare in maniera adeguata l'attività giudiziaria». Lo ha dichiarato il presidente della Camera penale veneziana, Renzo Fogliata, a seguito dell'episodio avvenuto l'altro giorno in Tribunale a Venezia, dove a causa del ritardo accumulato nello svolgimento di un'udienza penale con 36 processi in calendario, si sono creati assembramenti che hanno scatenato la conseguente protesta degli avvocati. «L'emergenza Covid ha messo in evidenza mali endemici della giustizia - dichiara Fogliata - Alcuni giudici continuano a non scaglionare le udienze ed è un problema: un tempo era soltanto mancanza di rispetto nei confronti di avvocati, testimoni e imputati. Ora c'è anche l'aspetto di evitare affollamenti pericolosi per il contagio Covid 19».

Il presidente della Camera penale sottolinea che alcuni magistrati organizzano le udienze scaglionando i processi, ma non tutti: «Plaudo a chi lo fa. Mi dispiace per gli altri, che cercano responsabilità altrove: brusio e malcontento nel corridoio è il minimo se la gente convocata per le 9 deve aspettare per ore. Chiederemo un incontro al presidente del Tribunale sollecitando provvedimenti organizzativi adeguati e vigileremo affinché si trovi una soluzione. Altrimenti faremo sentire la nostra voce», conclude l'avvocato Renzo Fogliata, auspicando una fattiva collaborazione con l'Ordine professionale.

