Uccide la moglie, si spara in autostrada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ASSASSINO IN FUGADOLO Dopo aver ucciso la moglie, ha voluto salutare per l'ultima volta la figlia di quattro anni. Zoran Lukijanovic, 40enne serbo, sapeva già che non l'avrebbe più rivista. Sparse sul cruscotto della sua Volkswagen Passat le foto di quella famiglia che aveva deciso di dividere in passato e su cui, ieri, ha messo la parola fine con quattro colpi di pistola: tre contro la moglie a Lonigo (Vicenza), uno contro se stesso nella stazione di servizio di Arino.CACCIA ALL'UOMOEra in fuga da mesi, da quando a luglio era evaso dagli...