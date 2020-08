LA CRONACA

CORBOLA Il padre era tornato a casa nel pomeriggio dopo qualche giorno di ricovero in ospedale. L'età e la malattia non gli lasciavano più molto tempo da vivere. I medici l'avevano detto alla famiglia. Il figlio Simone, nonostante i suoi gravi problemi psichiatrici, l'aveva sempre accudito. Così quando mercoledì sera ha visto nella camera da letto la foto del papà, che lo ritraeva sorridente e in salute, così diverso da com'era negli ultimi giorni, sofferente e sempre più debole, è scattato il gesto folle: ha preso un paio di forbici e gliele ha piantate nel collo e poi ancora in testa. Forbici trovate lì nella stanza, di quelle da ufficio, con la punta arrotondata, tanto che hanno provocato delle lievi lesioni. Poi l'allarme dato dall'altra figlia dell'anziano, l'arrivo del sindaco, amico di famiglia, la corsa in ospedale e infine, poche ore dopo, intorno alle 23, la morte dell'uomo, Terenzio Roma, 85 anni. In ospedale anche il figlio 45enne, omonimo del padre, ma da tutti chiamato Simone proprio per poterli distinguere: per lui è scattato il trattamento sanitario obbligatorio. Il magistrato sta ancora valutando se richiedere una perizia psichiatrica. È stato sottoposto a fermo, indagato per omicidio. Sarà l'autopsia, disposta dal magistrato di turno, che verrà eseguita dal medico legale di Ferrara, Lorenzo Marinelli, a stabilire se le ferite inferte dal figlio al padre siano state la causa della morte. Il Gip ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nel reparto di psichiatria dell'ospedale.

IL FATTO

Simone Roma in paese lo conoscono tutti. Per lui solo buone parole, dal barista all'ex compagno di scuola, al sindaco Michele Domeneghetti: «Persona tranquilla, nonostante i suoi problemi psicologici». E che l'aggressione al padre non fosse stata minimamente premeditata lo confermerebbero le parole della badante, cui Simone Roma aveva telefonato nel pomeriggio, intorno alle 17, quando il padre era tornato dall'ospedale: «Maurizia, stasera puoi venire a far la notte? Papà sta male».

Nelle due ore successive, però, la disperazione ha iniziato a montare nell'animo del 45enne, così legato al padre, con cui viveva nella fatiscente abitazione di via Pampanini 152. Nell'edificio un tempo aveva sede la Lapidi Roma, l'impresa del padre, marmista, poi cessata. I due abitavano al pianterreno, mentre quello superiore era vuoto. Davanti casa, ora chiusa con i sigilli posti dai carabinieri, cui sono affidate le indagini, ancora lo stendino pieno di panni ad asciugare, le grandi aiuole invase dalle erbacce alte quasi quanto un uomo, i bidoni della differenziata sbiaditi dal sole e la rampa che consentiva all'anziano in carrozzina di rientrare nella casa le rare volte che veniva alzato dal letto e portato fuori.

Nell'abitazione, intorno alle 19, oltre a Simone c'era una delle sue tre sorelle maggiori, figlia del primo matrimonio di Terenzio Roma. E con lei il marito. Simone, invece, era dal padre in camera. Cosa sia scattato nella sua testa non è ancora chiaro. L'ipotesi che si fa sempre più strada è che l'aggressione non sia stato un gesto violento senza senso, ma un atto disperato dettato dal mix di dolore, amore e pietà che gli avrebbe suscitato la vista dell'anziano genitore, arrivato ai suoi ultimi giorni di vita, costretto a una lenta agonia.

I SOCCORSI

Corsa nella camera da letto del padre, sentendo quegli strani rumori e poi vedendo il sangue e il fratello che ancora brandiva le forbici, la figlia ha dato l'allarme. La prima cosa che è venuta in mente al marito, nell'agitazione generale, è stata chiamare la sorella, Lucilla Gramolelli, consigliere comunale a Corbola. «Vieni, Simone ha aggredito il padre», le ha comunicato al telefono. La donna, impossibilitata ad andare lì di persona, ha quindi contattato il sindaco Domeneghetti, che si è precipitato nell'abitazione e ha allertato i carabinieri e il Suem. «Sono stato con Simone, che a un certo punto si era agitato per la presenza di tutte quelle persone. Voleva stare vicino al papà». Padre che è stato al centro di tutta la sua vita e che non sopportava vedere deperire ogni giorno di più.

Marina Lucchin

