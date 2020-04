Anche se i bar sono chiusi è riuscito comunque a mettersi nei guai. È stato arrestato giovedì notte Stefano Dal Farra, 27enne di Safforze, già noto per aver dato in escandescenze in alcuni locali bellunesi. L'uomo è finito nella rete dei controlli della polizia di Stato, che perlustrando il territorio a caccia dei furbetti: stava bivaccando in stazione. Era giovedì e l'uomo non aveva alcun motivo per essere a spasso. Inoltre era alterato dall'alcol ingurgitato e è ricaduto così nei soliti errori. Si è scagliato contro gli agenti della Questura prendendoli a calci pugni e gomitate. Una furia talmente irrefrenabile che ha anche mandato all'ospedale i due poliziotti, che sono stati refertati per le ferite riportate. Portato in questura per le formalità di rito relative all'arresto per resistenza a pubblico ufficiale, ha continuato a andare in escandescenze imbrattando anche un ufficio della palazzina di viale Volontari della Libertà. Alla fine è stato condotto in cella a Baldenich, in attesa dell'udienza di convalida. Si è celebrata tramite collegamento da remoto, come previsto in questi giorni dalle regole anti-contagio.

Dal Farra aveva recentemente preso 2 mesi di reclusione sempre per la medesima accusa, resistenza a pubblico ufficiale. Era entrato con una britola, in tasca in questura nel 2016, dopo aver dato in escandescenze in un'osteria bellunese. Quando gli agenti la sequestrarono avrebbe opposto resistenza.

