Ubriaco e senza nessun documento: stangata record

IL CASOSELVAZZANO Non aveva alcun documento di guida in regola, né una patente straniera né una italiana. E già questo gli sarebbe bastato ampiamente per finire nei guai. Ma un 48enne moldavo ha voluto proprio strafare per aggiudicarsi una multa record da oltre 7mila euro, oltre a una denuncia per porto abusivo di arma atti a offendere e guida in stato di ebbrezza: si è messo al volante ubriaco, si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest, aveva in macchina un coltello da 18 centimetri e la sua auto non era assicurata. Insomma, ha fatto...