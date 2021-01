L'INTERVENTO

SANTA GIUSTINA Ha alzato il gomito e ha abbassato la mascherina. Poi è salito sul mezzo pubblico dal quale è dovuto scendere con in tasca una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e ubriachezza ma anche con la contravvenzione amministrativa per non aver indossato correttamente il dispositivo di protezione. Contestazioni che finiranno per costargli ben più di qualche centinaio di euro.

IL PROTAGONISTA

L'episodio risale alla serata di giovedì. Nell'autobus Dolomitibus, impegnato nella tratta che collega Belluno a Feltre, un ventenne residente in zona veniva invitato da un altro passeggero a calzare correttamente la mascherina. Un invito vissuto come un vero e proprio affronto dal ragazzo che al posto di adeguarsi alla richiesta che gli era stata rivolta ha deciso di replicare inveendo contro il suo interlocutore e contro gli altri passeggeri del mezzo pubblico che nel frattempo avevano cominciato a prendere le distanze dal suo comportamento, decisamente poco rispettoso in tempi di pandemia.

IL CARABINIERE

Il giovanotto non aveva fatto i conti, tuttavia, con gli altri occupanti del mezzo. Tra loro anche un carabiniere del comando provinciale di Belluno che prima che la situazione diventasse incandescente ha chiesto l'aiuto dei colleghi che non sono tardati ad arrivare sul posto rimettendo ordine, o almeno provandoci visto che ben presto anche loro sono finiti nel mirino del ragazzo che oltre ad aver esagerato con l'alcol si è dimostrato particolarmente violento al punto di rimediare una segnalazione alla procura anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

LA GAZZELLA

È nei pressi di Santa Giustina che il conducente del mezzo ha piantato i freni. Proseguire con una simile gazzarra a bordo sarebbe stato impossibile. Nel frattempo sono arrivati i militari della stazione di Santa Giustina che sono saliti sul mezzo pubblico. «Il giovane - spiegano dal comando provinciale - continuava nei suoi comportamenti esagitati fino a calmarsi dopo diverso tempo». Quanto è bastato ai militari per compilare la lunga serie di scartoffie e rimandarlo a casa a recuperare i postumi della sbornia con una serie di verbali in tasca.

I CONTROLLI

In questa settimana a cavallo tra zona rossa, zona arancione e zona gialla, destreggiarsi tra divieti e consigli non è stato semplice per nessuno. Divieto di uscire dal comune, ma deroga per trovare i familiari. Possibilità di raggiungere la seconda casa ma non di bere il caffè al bar, insomma regole e limitazioni con le quali fare continuamente i conti. I controlli delle forze dell'ordine non sono comunque mancati. Del resto in queste settimane così difficili dal punto di vista del contagio nessuno può permettersi di abbassare la guardia. Così tra lunedì e mercoledì ci sono state quattro sanzioni per mancato rispetto delle indicazioni contenute nei decreti. Lunedì sono state sanzionate due persone, in provincia di Belluno, mercoledì è andata allo stesso modo mentre martedì ne è stata sanzionata solo uno. In tutti i casi a mancare era il rispetto delle misure di contenimento della pandemia inserite nel comma uno del decreto legge del 25 marzo. Le persone controllate sono state in totale 613 nei primi tre giorni della settimana. A finire nei guai anche un esercizio pubblico su 197 controllati in provincia nei primi tre giorni della settimana. In questo caso le forze dell'ordine hanno contestato all'esercente il mancato rispetto delle disposizioni.

AZ

