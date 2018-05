«Tutto tremava, siamo fuggiti» Ma per quattro non c'è scampo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRONACAPADOVA «Ciao papà, è stato un inferno, ma sono vivo». Sono le prime parole che Simone Vivian ha pronunciato al telefono con il padre Giuseppe ieri mattina. L'ha chiamato dopo aver rassicurato la compagna, mentre veniva trasportato in ambulanza in pronto soccorso dopo il tremendo incidente avvenuto ieri mattina, pochi minuti prima delle 8, alle Acciaierie Venete di Corso Francia, in zona industriale. Simone, 34 anni, nato a Dolo e residente a Vigonovo (Venezia), è il meno grave (15 giorni di prognosi) dei quattro operai rimasti...