«Tutto solo a Cortina? Opportunità per l'intera provincia»

IL RESTO DEL TERRITORIOCORTINA La candidatura alle Olimpiadi invernali 2016 garantirebbe già una positiva ricaduta sul territorio provinciale e su tutta la montagna veneta. Di gran lunga maggiore sarebbe il vantaggio in caso di assegnazione dei Giochi a Cortina e alle Dolomiti, anche se per ora non è previsto alcun evento a cinque cerchi, nel resto del Bellunese, nelle vallate che circondano la conca ampezzana. Ne è convinto Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno: «Questa candidatura è per noi una opportunità fantastica e...