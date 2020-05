TUTTO PRONTO

BELLUNO «Sulla filiera del legno non ci siamo fatti trovare impreparati» spiega il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza. Domanda e offerta si incontrano già in rete, un progetto del quale si era parlato subito dopo Vaia. Per fare in modo che il legno venga venduto ad un prezzo equo bisogna offrire ai tronchi una vetrina adeguata. Internazionale. Una piattaforma digitale per favorire vendita e acquisto di legname. «Ascoltando il territorio - spiega il presidente dell'ente Camerale - la Camera di Commercio ha attivato linee strategiche per rispondere alle richieste specifiche del bellunese. In questo step digitale abbiamo realizzato, con la partecipata camerale t2i, la piattaforma di domanda e offerta, il ruolo della Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti, è quello di essere fattivo tramite con i Comuni montani in primis, e poi con le imprese di Belluno per avvicinare la piattaforma di scambio, offerta della domanda di legname alle esigenze del territorio e portare ogni osservazione che ne migliori l' usabilità e le permetta di essere a livello delle vere esigenze degli operatori». Tradotto: se deve essere una vetrina deve essere bella ma anche funzionale alle esigenze di chi espone.

EVITARE SPRECHI

L'obiettivo è quello di rendere gli scambi più efficienti evitando le dispersioni. «Non vogliamo creare nessun carrozzone digitale, ma siamo nel team europeo - prosegue Pozza - per dare il nostro valido contributo di validazione e trasmissione delle effettive utilità. Nello step di conclusione, il progetto ci vedrà con la responsabilità e l'importante ruolo di gestore della piattaforma della vendita del legname. Con questo progetto vogliamo portare la lavorazione del legname in loco e favorire molti piccoli operatori organizzati in rete, nel concetto di filiera e di economia circolare sostenibile che può anche essere strategica per l'attrattività turistica del bellunese e per l' attività didattica delle scuole, come per percorsi turistici profilati per gli ospiti della montagna». Un tema del quale si parlerà ovviamente anche questa mattina del corso della tavola rotonda per fare il punto su come è cambiata la filiera post Vaia e post Coronavirus.

LE TURBOLENZE

«La tempesta Vaia - spiega il Segretario Generale dell'ente, Romano Tiozzo - ha creato una quantità di legname importante facendone abbassare il costo, inoltre il ripristino boschivo ha richiesto manodopera anche straniera per le attività di recupero che oggi, in emergenza Covid -19 sono bloccate. Il pericolo è che un vasto patrimonio boschivo vada perso con danno economico per il territorio bellunese di competenza camerale. Inoltre, come già era emerso dai nostri incontri in Camera di Commercio, si doveva trovare una soluzione per chiudere la produzione e la lavorazione del legname in ambito regionale, per evitare di far perdere alle nostre segherie, importanti attività economiche. Con questa nuova piattaforma digitale, guardando alle collaborazioni e ai fondi europei, vogliamo creare una lavorazione a km0».

