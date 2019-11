CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TUTTO PRONTOBELLUNO È iniziato il conto alla rovescia per l'avvio della prossima stagione sciistica. Le premesse per un ottimo inizio ci sono tutte: in quota si sono già registrate le prime nevicate e il meteo, almeno nell'ottica degli impiantisti e degli appassionati di sport invernali, promette bene anche per i prossimi giorni con freddo e tanta neve dai 1000 metri di quota in su. L'apertura ufficiale delle piste nei comprensori bellunesi del Dolomiti Superski (Cortina, Arabba/Marmolada, Falcade/San Pellegrino e Ski Civetta) è fissata per...