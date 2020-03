TUTTO PRONTO

BELLUNO Dai campi alle strade. La task force che igienizzerà le strade della provincia, sulla base delle direttive emesse dalla Regione, sarà formata da trattori. Le associazioni agricole della provincia hanno risposto con un sì corale all'appello lanciato nei giorni scorsi. Così oggi la sanificazione di strade e marciapiedi del territorio provinciale, al via tra qualche giorno, può contare su una cinquantina di mezzi messi a disposizione dal gioco di squadra di Confagricoltura, Coldiretti e Cia. Nel caso dovesse essere necessario, ci sono altre aziende agricole che hanno già dato disponibilità per ulteriori mezzi. Si tratta di trattori, barre irroratici e atomizzatori; vale a dire tutti gli strumenti solitamente usati per i campi di mais e i vigneti, che in questo caso avranno il compito di distribuire in diverse zone di passaggio una combinazione di acqua e ipoclorito di sodio (la comune varechina), in forma nebulizzata; quindi, senza dilavamento e conseguenze per scarichi e falde acquifere. «Abbiamo mandato alla Provincia un primo elenco, approssimativo, ancora nei giorni scorsi - fa sapere Michele Nenz di Coldiretti Belluno -. Inizialmente è stata considerata solo la Valbelluna, dove è presente la maggior parte delle aziende agricole. L'adesione è stata pressoché corale e abbiamo già consegnato una lista con oltre una trentina di mezzi. Ma basta chiamare e le aziende rispondono, per cui siamo pronti, nel caso dovesse servire, anche con altri mezzi. Per Cadore e Agordino, dove non sono presenti mezzi per le colture a seminativo come le barre irroratrici, siamo in grado di mandarle in tempi rapidi, quindi non ci saranno problemi». Anche da Cia e Confagricoltura l'adesione è stata massiccia. Gli agricoltori mettono a disposizione botti per il diserbo e trattori. Più di una decina di mezzi. «In un momento difficile è giusto che ognuno debba contribuire, come può - commentano Luca Cosul Cuffaro (Cia Belluno) e Diego Donazzolo (Confagricoltura Belluno) -. La Provincia si è rivolta a noi e ci ha dato fiducia e quindi abbiamo ritenuto di contribuire in maniera attiva con i nostri associati». L'operazione di sanificazione partirà a tutti gli effetti nei prossimi giorni. La Provincia ha effettuato un primo esperimento venerdì scorso, a Limana. Oggi è in programma una riunione operativa per mettere a punto il programma di interventi, concordati con le Unioni Montane e i Comuni.

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA