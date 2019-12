Tutto lascia supporre che la proprietà bianconera apporterà a gennaio qualche modifica nella rosa dei giocatori a disposizione di Luca Gotti, ovvero il gruppo verrà riequilibrato con l'arrivo di uno o due elementi, mentre qualcun altro dovrà fare le valigie. Il mercato di gennaio offre poco, i prezzi in questa sessione lievitano non poco, chi ha i giocatori più bravi se li tiene ben stretti a meno che la loro vendita non comporti un vero e proprio affare e come tale irrinunciabile. A destra con Stryger e Ter Avest la squadra è a posto, a sinistra invece c'è il solo Sema per cui l' Udinese dovrebbe puntare su un altro esterno dalle medesime caratteristiche, che sappia anche affondare i colpi, forse verrà fatto un altro tentativo su Zeegelaar, ma al momento è difficile che, dopo aver risposto è picche in estate ritorni sui propri passi. A breve è previsto un incontro con il giocatore.

Dovrebbe invece ripensare all'idea di cambiare aria l'ivoriano Fofana, mentre De Paul potrebbe partire solo a fronte di un'offerta adeguata a un Nazionale argentino... Dovrebbe restare pure Barak, in ripresa dopo l'anno passato ai box. In partenza dovrebbero essere il difensore Sierralta e l'attaccante Teodorczyk.

