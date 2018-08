Tutto in una notte, così spuntò la tendopoli nell'ex caserma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSPADOVA La città arroventata, ieri come oggi. E all'orizzonte quei misteriosi pullman che comparivano e sparivano alla stessa velocità fra le vie del centro. Il 3 luglio 2015 giungevano stipati in corriere da turismo i richiedenti asilo. L'arrivo di un primo gruppo nel pomeriggio, poi, di notte, tutti gli altri: fari puntati verso un futuro che purtroppo nessuno conosceva, né quei ragazzi che scappavano da un mondo in fiamme, né il sindaco leghista Massimo Bitonci che già tuonava contro l'invasione, neanche gli uffici della...