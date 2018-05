CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Tutto confermato, sia dal Comune che da Padova Nuoto. La società sportiva patavina, che gestisce alcuni impianti in Veneto, è pronta ad acquisire il cento per cento delle quote di Veneto Nuoto, subentrando nella gestione del polo natatorio di viale Porta Po a Rovigo, sollevando di conseguenza il Comune dall'onere di dover saldare circa 8 milioni di debiti che proprio Veneto Nuoto ha nei confronti di Unipol Banca. Quest'ultima, infatti, aveva aperto il mutuo ai privati che hanno costruito l'impianto natatorio, ma dal 2012 molte rate non sono...