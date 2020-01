Tutto chiarito e tutto inventato. Ma una domanda è d'obbligo: cosa può spingere una giovanissima a concepire una menzognera messa in scena per scaricare colpe e vergogna su soggetti stranieri e di colore, se non il clima avvelenato che da troppe parti in malafede viene alimentato? Tant'è. I carabinieri non ci hanno messo molto a svelare l'assurdo piano ordito dalla 18enne rodigina che sosteneva di essere stata rapinata da due stranieri di colore. Ora la denunciata è proprio lei, che aveva detto di essere stata schiaffeggiata e derubata del cellulare e di pochi euro nei pressi del Multipiano. La marea di reazioni sdegnate aveva fatto da cornice al miope battage che rinnova sempre appelli alla sicurezza. La ragazza è stata denunciata per simulazione di reato. Si è inventata tutto. E solo perché, avendo smarrito il cellulare, ha temuto i rimproveri dei familiari. Una balla raccontata poi anche agli uomini dell'Arma i quali, subodorando l'inconsistenza della lacunosa vicenda di cui si dichiarava vittima la giovane, hanno visionato i filmati delle videocamere della zona per capire che il racconto faceva acqua da tutte le parti. A smascherare senza più ombre la bugia è arrivata la dichiarazione del fidanzato della ragazza che l'ha smentita.

