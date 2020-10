A MESTRE

MESTRE Il tam tam continua. Via Facebook, Whatsapp, telefono. E l'appuntamento è confermato: venerdì, cioé domani, alle 17.30 in piazza Ferretto. E dietro non ci sono associazioni o comitati, ma un imprenditore che chiede a tutti i ristoratori, baristi, camerieri (e non solo) di arrivare in divisa, «per far vedere alla città chi siamo, cosa facciamo e come vogliamo difendere il nostro lavoro».

Stefano Minto, fino al 2012 dipendente comunale, ha messo in piedi la società Bontà gastronomiche che gestisce i punti ristoro interni di scuole, Città Metropolitana e Questura, oltre a gestire il catering per convegni ed eventi come il Festival Show. «L'anno scorso abbiamo fatturato 600mila euro, ma quest'anno siamo scesi del 70-80 per cento. Avendo a che fare con le pubbliche amministrazioni, devo però versare contributi e paghe regolarmente, sennò perdo tutto. La chiusura alle 18 è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché prima c'erano stati i distanziamenti, le sanificazioni, le mascherine...». E così è scattata l'idea di mettere su Facebook quel post anonimo di poche righe con l'appuntamento di domani pomeriggio: «Non voglio bandiere anche a costo di restare in quattro gatti, né violenza perchè fa più rumore una manifestazione silenziosa dello scoppio di una molotov - riprende Minto -. Qui è in gioco la nostra dignità di lavoratori, di imprenditori che non si comprano la Mercedes ma investono nella propria azienda per farla crescere e creare altro lavoro. Anch'io che amministro un'impresa faccio ormai fatica a pagare le bollette... Qui a Mestre non ci sono gli Agnelli, ma gente che si alza alle 7 di mattina e si fa in quattro per portare avanti attività che, adesso, rischiano la sopravvivenza».

Ma il Governo ha promesso che vi verrà incontro. «Io non cerco il contentino - risponde -. Dicono che sospendono i contributi? Prima o poi li dovremo pagare. Veritas ci ha sospeso la tassa rifiuti per il periodo del lockdown in cui abbiamo chiuso, ma non per il resto dell'anno con il fatturato andato a picco. Il messaggio che deve arrivare venerdì è quello dell'articolo 1 della Costituzione. Che il lavoro è il sale della vita». (f.fen.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA