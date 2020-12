LO SHOPPING

MESTRE «Non compro su Amazon, voglio far vivere i negozi, ma rispettando la salute, dunque attendere in coda è il minimo». A dirlo è Mariella, che aspetta il proprio turno davanti ad un negozio di piazza Ferretto. «Se servono a qualcosa ben vengano le regole», le fa eco la titolare del bar Antico Stendardo. Anche Beatrice, con uno splendido pancione, parla di misure corrette, benché «le file all'esterno sembrano lasciate alla coscienza personale».

Poi c'è il gruppo di «amici da una vita» in chiacchiere vicino all'edicola: «Con tutte queste norme, che cambiano di continuo, la gente non riesce più a starci dietro», sembrano intonare in coro. Da Silvia Venezia Lingerie non hanno tempo da perdere, si tratta del primo giorno d'apertura della nuova attività, ma si può dire che cominci col piede giusto: 3 persone ci sono scritte fuori e 3 persone si contano dentro.

PROTEZIONI

Da Chiringuito, due ragazze sedute all'interno parlano tra loro senza protezioni, ma subito indicano i propri caffè ancora da finire. Poi l'amara rivelazione ad occhi lucidi di Jolanda. «Il Covid si è preso mia zia, e conosco moltissime persone malate, quindi le restrizioni servono, anzi, avremmo dovuto stare seduti tutta l'estate».

Per il titolare del bar «sono dei palliativi, se chiudi alle 18 non fermi il virus, alcuni clienti vanno alla Pam delle Barche, prendono da bere e consumano qui davanti, rischiando assembramenti. Io comunque non rinuncio ai ritrovi di gruppo - aggiunge - tra poco arrivano 20 agenti di commercio, li piazzo in 5 tavoli da 4 e sono a posto. L'unica cosa che continua ad infastidirmi è la multa se un cliente non usa correttamente la mascherina: dovrebbero darla solo a lui». Un timore che non vale per i 4 anziani seduti fuori: «Visto, abbiamo tutti la mascherina - dicono orgogliosi - ma queste norme ci schiacciano».

GLI ANZIANI

A mancare all'appello, invece, gli anziani del bar Sfizio. «Non li vedo più dal primo lockdown - racconta il titolare - qui abbiamo pochi metri quadri, come posso vivere con un caffè alla volta? Ma più che le restrizioni dirette - precisa - il dramma è la terra bruciata creata intorno, perché lo smart working ci toglie clienti, come per cinema, teatri e musei chiusi».

Da Manai la proprietaria segnala che molte persone non si igienizzano le mani appena entrati, e «di sabato c'è da far baruffa, soprattutto con gli stranieri. Comunque sia - prosegue - la maggior parte non aspetta in coda, ma si stufa, se ne va e noi ci perdiamo». Fuori dal negozio c'è Giulia con Riccardo in passeggino, che non sa di essere fortunato ad avere ancora il nonno. «Mio suocero - racconta la mamma - è da poco tornato a casa dall'ospedale, guarito dal Covid. Sono dunque favorevole a tutto quello che pensano per preservare la nostra salute, e molto preoccupata, per esempio, dal disinteresse di alcuni genitori verso le linee guida sul patto di responsabilità concordato con la scuola materna dell'altro mio figlio: stiamo parlando dei nostri bambini...».

In controtendenza rispetto al sentimento sugli accessi contingentati si dimostra il negozio Dan John. «Qualcuno si lamenta, ma noi andiamo meglio - chiariscono le commesse - perché seguiamo di più il cliente, riuscendo ad intervenire quando escono dal camerino senza mascherina». E poi Federica e Vincenzo, partenopei, illuminati dalla vetrina di Callegaro Gioielli. «Non usciamo molto - dicono - ma è giusto tutto questo, benché scomodo, basta non ripetere gli errori estivi: a Napoli si dice meglio un pizzico sulla pancia adesso che soffrire di più dopo».

L.Bag.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA