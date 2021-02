I DISAGI

BELLUNO Se i Mondiali sono stati un successo, non si può dire lo stesso della viabilità. Quelle varianti e arterie mondiali che avrebbero dovuto assicurare infrastrutture degne di un evento internazionale non c'erano. C'erano invece, ieri sera, le code: dalle 17 in poi da Tai a scendere attese di ore per fare pochi chilometri. La situazione si è normalizzata solo dopo le 22. E pensare che l'evento era a porte chiuse, cosa sarebbe successo si ci fosse stato anche il grande afflusso di pubblico?

L'APPELLO

Bisogna imparare dagli errori e essere pronti per le Olimpiadi del 2026. Ne sono convinti i consiglieri provinciali delegati Massimo Bortoluzzi, Franco De Bon e Danilo De Toni, che erano in coda ieri sera alle 19: intrappolati sul ponte Cadore fermi per ore, praticamente a passo d'uomo. «O Anas cambia un po' il ritmo o rischiamo di arrivare alle Olimpiadi nelle stesse condizioni - afferma Bortoluzzi -. Si è parlato del ritorno di immagine di questi eventi, ma c'è anche la questione di visibilità e immagine per le strade». E dice sconsolato: «C'è anche gente che preferisce andare in altre località, che venire da noi, propri temendo il traffico del rientro. Quindi o c'è un cambio di marcia o non realizziamo neanche le 3-4 varianti che sono in progetto». «Questa sera abbiamo il traffico di una domenica di febbraio degli scorsi anni e ci ritroviamo così - prosegue - veramente Anas deve mettersi una mano sulla coscienza, va lanciato un grido d'allarme a livello governativo che sistemare questa situazione». «Tre 4 anni fa ci dicevano che le varianti sarebbero state pronte per il 2021 e ci troviamo qui - prosegue -: partiti alle 17.15 da Cortina, arrivati a Tai poi un'ora e mezza per fare un chilometro e fermi sul Ponte Cadore. È anche una questione di sicurezza: se succede qualcosa? I mezzi di soccorso? La politica bellunese deve intervenire sia a livello locale che superiore: adesso si inizi a lavorare sul serio».

L'INCUBO

«Certo dispiace - concludono -: se non c'è un cambio di marcia rischiamo di arrivare alle Olimpiadi nella stessa identica situazione, facendo tre varianti a monte che non risolvono il problema a valle: vogliamo avere una certezza. Tutti i rappresentati istituzionali, compresi gli alti vertici di Anas, questa sera si sono resi conto dell'odissea che devono sopportare tutte le domeniche chi vive sul territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA