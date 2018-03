Tutti in bici per l'ambiente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PEDALATA PER IL CLIMAROVIGO Ha festeggiato la terra, il rispetto per la natura in un inno alla vita all'aria aperta: la Fiab Amici della Bici di Rovigo ha così proposto La pedalata per il clima, in collaborazione con il Wwf e il patrocinio di Coldiretti Rovigo. Partecipata e condivisa, l'iniziativa ha visto un sabato pomeriggio particolare: per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, le due associazioni ambientaliste si sono unite per richiamare l'attenzione sulla necessità di dare al mondo un futuro sostenibile e contribuire a dirottare...