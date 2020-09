PRONTI E VIA

UDINE L'emozione di ritrovare i compagni di classe, la curiosità di conoscere i nuovi colleghi di studio, l'attesa di capire chi si troveranno di fronte alla lavagna. Le tradizionali istantanee di ogni inizio di anno scolastico alla fine hanno vinto, in gran parte dei casi, sui timori che l'emergenza Covid-19 ha ingenerato. Lo scenario non è stato quello di sempre, tra mascherine chirurgiche fino al banco, ingressi scaglionati per evitare assembramenti e gel igienizzanti che hanno preso il sopravvento. Ma alla fine tutto è andato per il meglio. A tornare in classe, dopo circa sette mesi di stop a causa del coronavirus, sono stati oltre 141mila studenti.

AL MALIGNANI

Sei varchi di ingresso per gli oltre 2.600 studenti dell'Isis Malignani di Udine che in 15 minuti sono rientrati in aula. «Comportamento responsabile, pochi assembramenti, mascherine e disinfezione delle mani rispettate», ha fatto il punto il dirigente scolastico, Andrea Carletti, che nei giorni scorsi aveva postato un videomessaggio sul sito dell'istituto più grande della regione, per dare tutte istruzioni ai ragazzi, suddivisi in 120 classi. Tra le misure di sicurezza sanitaria introdotte, 4 termoscanner in arrivo per la sede centrale e per le due succursali. «Verranno utilizzati solo in caso di eventuali criticità», ha precisato il dirigente. E postazioni nei laboratori sanificate a ogni uso. «I docenti vigileranno - commenta Carletti - e poi magari, con un metro di carta, controlleremo le distanze».

ALLO STELLINI

Sei varchi anche per i 635 allievi (in 28 classi) del Liceo classico Stellini di Udine. «Tutto è andato bene, anche perché a questo rientro e alla ripresa delle lezioni stavamo lavorando da marzo», ha detto il dirigente scolastico Luca Gervasutti. Ingresso scaglionato ogni giorno dalle 7.50. Sette i termoscanner, uno per ogni varco e uno nell'aula Covid già attrezzata con un lettino.

LE FAMIGLIE

Qualche malumore in alcune scuole primarie, come la Boschetti Alberti dove i genitori hanno lamentato scarsa informazione sulle misure sanitarie che verranno adottate: «Non c'è stato finora alcun incontro informativo con noi genitori». In altre scuole primarie manca invece il personale Ata: «Ci siamo ritrovati a gestire il lavoro dei bidelli» ha raccontato un'insegnante. Con banchi vecchi da smaltire abbandonati e banchi nuovi rimasti nei magazzini. Anche i più piccoli sono rientrati oggi in classe. Alla scuola dell'infanzia di via Baldasseria Media bimbi suddivisi in gruppi-classe omogenei, con ingressi scaglionati. Ad accoglierli le maestre con visiere e mascherina. «Buon primo giorno! - ha dichiarato l'assessore all'istruzione del Comune di Udine, Elisa Asia Battaglia, accompagnando la figlia a lezione - sarà l'inizio di un nuovo modo di andare a scuola, dove sarà fondamentale la collaborazione scuola-famiglia-istituzioni e di tutti gli alunni e gli studenti; cerchiamo di trarre da questa esperienza gli aspetti positivi e creiamo insieme una nuova scuola nel rispetto delle regole» ha concluso prima di recarsi a salutare di persona insegnanti e ragazzi alla Pascoli.

LA REGIONE

Ha voluto essere presente invece ieri alla riapertura del nuovo anno scolastico dell'Istituto statale d'istruzione superiore (Isis) Paolino d'Aquileia di Cividale, occasione propizia per rimarcare l'esigenza, che deve abbracciare tutte le componenti del mondo scolastico, di osservare comportamenti attenti e disciplinati in questa fase delicata. L'assessore regionale alle Infrastrutture Pizzimenti ha tagliato il nastro alla nuova scuola primaria Ellero di Pradamano.

