Praticamente tutti i medici di medicina generale si sono messi a disposizione per effettuare i tamponi rapidi: 382 su 385, gli altri tre più che non aderenti sono esentati per condizione personale: gravidanza o motivi di fragilità, personale, oppure dei congiunti più stretti. Da loro, per il test, vanno i contatti stretti asintomatici individuati da loro o dal Dipartimento di prevenzione o i casi sospetti: i positivi vengono inviati a fare la conferma col molecolare. Finora, i test eseguiti sono stati 3.711, da cui sono emerse 335 positività, pari al 9%. «Una collaborazione molto positiva. Sono ormai quasi il 65% i medici che hanno già somministrato il tampone ai nostri assistiti, soprattutto nelle medicine di gruppo o integrate. È un segnale di grande sinergia e indica la strada intrapresa da sempre dal servizio sanitario regionale», ha spiegato il dg dell'Ulss Dal Ben, mentre il segretario provinciale della Fimmg Maurizio Scassola parla di «un grandissimo risultato che ci inorgoglisce». Intanto i medici di famiglia continuano anche la somministrazione dei vaccini antinfluenzali per le categorie a rischio che li hanno gratis: finora ne sono state fatte 140 mila e si attende una seconda fornitura da 27 mila. Dell'altro ieri è la decisione delle farmacie di rinunciare alle piccole quote di dosi a loro destinate: significa che se ci saranno più soggetti a rischio ad essere vaccinati, i soggetti non a rischio non potranno invece proteggersi dalla malattia di stagione. «C'è stato un problema di produzione da parte delle aziende farmaceutiche», ha detto Dal Ben. (a.spe.)

