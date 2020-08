IL REPORTAGE

TREVISO Se non proprio paura, nei trevigiani scorre un'inquietudine. E così nei bus si sta in piedi se c'è il posto doppio occupato, gli over 50 sono scomparsi dalle palestre e nei bar, negli ultimi giorni, si entra tutti con la mascherina, la si toglie per bere e poi si rimette. Sono le regole dell'estate all'insegna del Covid e i dati dei contagi delle ultimi giorni sembrano aver alzato la soglie di attenzione nella Marca. Sono 1367 i contagi nelle conta di ieri, 147 nel Veneto, 7 ricoverati in più a Treviso per un totale di 16: non c'è allarme, per carità, ma la cautela diventa regola aurea di vita. Prendete la palestre: sarà il ricordo della fase più acuta della pandemia, quel morso del virus che ha colpito soprattutto gli over 55, ma di mezze età nei centri fitness non c'è l'ombra.

IL CALO

«In un caso - spiega Paolo Baggio, titolare della De Ferrari che opera all'interno del dopo lavoro ferroviario - è stato il medico a sconsigliare a un nostro associato over 55 di presentarsi. È un disastro perché noi lavoravamo molto con gli anziani ma adesso i corsi che erano destinati a questa fascia di clientela praticamente non li facciamo più. La ragione? Ci chiedono quante persone ci sono e 14 iscritti, che è il nostro numero medio, viene considerato un livello troppo elevato. Siamo andati incontro a 4 mesi di lockdown e la ripresa è stata lentissima, praticamente la palestra lavora al 50% della soglia fissata dalla legge. Eppure noi rispettiamo tutte le regole che sono state imposte, due metri tra un macchina cardio e l'altra, sanificazione quotidiana ma se non fosse per l'aiuto economico del Comune non ce la faremo. Le persone più mature hanno paura, non c'è nulla da dire. E le notizie di questi giorni non fanno che aumentare l'ansia». Non va meglio alla storica Athletic Gymn di via Tommaso Salsa, la palestra con più storia in città. «Grazie allo zoccolo duro - dice il titolare Gino De Nardi - chiuderemo l'anno con un bilancio alla pari ma di utili se ne sono visti pochi, praticamente nulla. Sono i clienti più affezionati, quelli che sono con noi da più tempo, ad averci salvato. I nuovi sono evaporati, soprattutto quelli di età avanzata. Per darvi una idea il corsi di ginnastica dolce sono ridotti al 50%, il kick boxing è sparito. È sparita la clientela che va dai 50 in su, hanno troppo timore». «Rispetto all'anno scorso - dice Enrico Gatti, della Biosport di viale della Repubblica - abbiamo il 30% di clientela. È andata la fascia dei giovanissimi e quella dei maturi, che sentono la pressione dei contagi che salgono e hanno timore di tornare in un ambiente dove ci siano altre persone che possono potenzialmente essere contagiosi. Gli effetti del coronavirus come li abbiamo visti la scorsa primavera ha lasciato dei segni che non esiterei a definire indelebili».

LA MOVIDA

E i giovani? L'assalto ai bar della movida è venuto meno negli ultimi giorni, complice l'esodo ferragostano. Eppure anche loro, sia pur con significativi distinguo, sembrano prenderla un po' più seriamente rispetto alle scena viste nell'immediato posto lockdown. C'è chi come Cristian, futuro papà, che dice di «non essere preoccupato, io i telegiornali non li guardo, i dati non mi toccano, qui ci sono tutti che dicono di tutto». Ma in generale, negli ultimi giorni, è tornata a vigere una disciplina quasi prussiana. «Ma se prima - dice Federico, manager dei Soffioni - in qualche occasione bisognava litigare con qualcuno degli avventori perché si mettesse la mascherina adesso entrano e la indossano subito, se devono pagare o andare al bagno. Non noto una vera preoccupazione ma un po' più di attenzione di sicuro sì». «Il cliente in più in là con gli anni - spiega Luca Marton, titolare del Signore e Signori di piazza dei Signori - sta particolarmente attento. Ma in generale si nota una maggiore adesione alle regole: arrivano con la mascherina e la indossano persino quando si tratta di fare le ordinazioni. L'umore generale? Secondo me c'è tanta voglia di tornare a vivere, sia pur con le limitazioni che sono state imposte. Ma di Covid la gente non parla, forse per esorcizzarlo». Negli autobus intanto tutti stanno con la mascherina e rispettano le regole di autodistanziamento. «Ogni tanto - spiega l'autista del numero 61 - c'è qualche ragazzo a cui bisogna dire che senza mascherina non si sale, oppure chi con la scusa del telefono la tiene abbassata sul naso. Ma negli ultimi giorni, da quando il contagio è arrivati a quota mille, vedo tutti più prudenti».

Denis Barea

