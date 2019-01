«Tutti ci incoraggiano e ci dicono di avere fiducia, ma è davvero dura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIVIGONZA «Tutti ci incoraggiano e ci dicono di aver fiducia, ma è davvero dura: Luca è uno spirito libero, ama viaggiare e scoprire il mondo, ma non ci avrebbe mai lasciato tutti questi giorni senza dare notizie di sé». Nunzio Tacchetto, ex sindaco ed ora presidente del consiglio comunale di Vigonza, non nasconde la sua grande preoccupazioni per le sorti del figlio Luca, 30 anni festeggiati lo scorso 19 novembre insieme alla gemella Eleonora, scomparso nel nulla il 15 dicembre. «Luca vuole conoscere ed esplorare il mondo, ma...