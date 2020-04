TUTTI AL LAVORO

BELLUNO È cominciata ieri mattina la sanificazione delle strade del Bellunese. Alle prime luci dell'alba i mezzi agricoli messi a disposizione dalle associazioni di categoria si sono messi al lavoro in otto Comuni, per disinfettare marciapiedi, tratti di viabilità comunale di afflusso e le grandi aree davanti a supermercati e attività di servizio (uffici postali, banche, negozi di alimentari). A supporto, anche le squadre di Protezione Civile della provincia di Belluno, con uomini a piedi dotati di botte a tracolla, per la sanificazione di fino di alcune aree più piccole (piazzole ecologiche, sottoportici e altro). «Abbiamo cominciato da alcune zone specifiche, come concordato con le Unioni Montane, vale dire Alano e Quero Vas nel Feltrino; Santa Giustina in Valbelluna; Longarone, Soverzene, Zoppè per l'area longaronese-zoldada; e Alpago e Chies per quanto riguarda la zona dell'Alpago - spiega il consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi - al prossimo giro, con ogni probabilità nella giornata di lunedì, completeremo il Feltrino e la zona di Ponte nelle Alpi. Martedì abbiamo in programma di proseguire con l'Agordino, mentre già domani saranno attivi i volontari di Protezione Civile per Cibiana. Attendiamo le indicazioni delle Unioni Montane per programmare anche le altre aree della provincia, sempre d'intesa con Confagricoltura, Coldiretti e Cia, che ci mettono a disposizione una cinquantina di mezzi agricoli dotati di atomizzatori e irroratori, consentendo così un'operazione di pulizia senza dilavamento della sostanza chimica utilizzata (ipoclorito di sodio, in soluzione allo 0,1%) che tiene conto anche dell'ambiente». «Ricordo che l'accordo con le associazioni agricoltori, le linee guida, la validazione di Ispra, dell'ISS e di Arpvav sono attività svolte e definite dalla Protezione Civile della Regione» ha precisato ieri l'assessore regionale al comparto, Gianpaolo Bottacin. «Ringrazio coloro che stanno collaborando in maniera attiva a queste operazioni di sanificazione, utili a contrastare il contagio» ha commentato il presidente della Provincia, Roberto Padrin.

