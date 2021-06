Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NUOVA INIZIATIVAVENEZIA Si stanno organizzando i pullman che da Venezia viaggeranno verso Roma, con a bordo i rappresentanti del popolo del remo, pronti a manifestare nella capitale per Marco Zennaro.La notizia degli arresti domiciliari di Marco Zennaro, scarcerato ieri in Sudan e mandato a scontare la detenzione in un hotel (ne riferiamo alle pagine 2 e 3 del fascicolo nazionale) ha fatto piacere ai vogatori, che comunque non hanno alcuna...