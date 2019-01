Tutelare le feste popolari e stop a troppi roghi privati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Con la saggezza di chi ne ha viste tante (anche di bubarate) un anziano che nel tardo pomeriggio di domenica era tra gli ottomila in divertita attesa della Pirola Parola di Noale ha indicato la direzione, nitida come la cometa dei Re Magi: «Si facciano i Panevin storici, quelli che da sempre riuniscono tanta gente intorno ai falò, e si blocchino invece drasticamente quelli dei privati, fatti per quattro gatti e con intenti non sempre chiari e apprezzabili».Ovvero, sì alle grandi fogherade (ognuno può chiamarle come vuole, i sinonimi non...