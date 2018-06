Tutela dell'acqua, i bambini scendono in campo convinti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOBELLUNO Belluno presente. Alla giornata Tutti per l'acqua, manifestazione di educazione ambientale promossa dal consorzio Viveracqua, c'erano anche studenti bellunesi. Quelli delle scuole che hanno partecipato al concorso Raccontaci da dove arriva l'acqua che bevi, un contest che da ormai tre anni sensibilizza i ragazzi sulla conoscenza della risorsa idrica e della necessità di un consumo più consapevole. La giornata è andata in scena ieri a Dueville (in provincia di Vicenza), all'interno del Parco delle Risorgive del...