IL CONFRONTO

PORDENONE Sono quaranta (sui 477 positivi complessivi, dato di lunedì) gli operatori sanitari degli ospedali e dei distretti territoriali del Friuli Occidentale che sono stati contagiati. Medici, infermieri e Oss che si sono ammalati al fronte, nei reparti dove quotidianamente vengono curati in prima linea i malati di Covid-19. Tra i quaranta vi è un operatore che è attualmente in terapia intensiva, tre sono i ricoverati in ospedale, mentre gli altri sono seguiti a domicilio. Un altro dato drammatico della grave emergenza che sta mettendo a rischio le categorie sanitarie. Un problema che si ripercuote anche sugli organici che si assottigliano costringendo il personale a turni sempre più massacranti e difficili da sostenere.

NUOVE ASSUNZIONI

Il sindacato ieri nel corso di un vertice, chiesto da tempo per fare il punto, tra Cgil-Cisl-Uil della sanità e la direzione dell'Asfo guidata da Joseph Polimeni - ha espresso una grave preoccupazione proprio sulla carenza degli organici e sull'impossibilità di sostituire gli infermieri che si ammalano. «Nelle ultime settimane come riferisce Pierluigi Benvenuto, responsabile Cgil della categoria sono stati assunti 12 infermieri e quattro Oss. Speriamo che l'Azienda acceleri le pratiche per farne arrivare degli altri. La situazione è molto pesante, soprattutto nei distretti territoriali dove ci sarebbe più necessità». A giorni infatti è prevista la partenza delle Unità speciali di continuità aziendale, pool di medici di guardia e infermieri che seguiranno i pazienti ammalati di Covid a casa nell'arco delle 12 ore diurne. In provincia ce ne saranno cinque, una Unità per ciascun distretto. «Ma allo stato è il grido di allarme del sindacato non ci sono le persone sufficienti. È urgente intervenire subito».

ALTRI RINFORZI

Dal vertice è poi emerso che altri 14 nuovi infermieri sarebbero in arrivo nei prossimi giorni. E rispetto agli Oss (operatori socio-sanitari) l'Asfo ha intenzione di assumerne 19, ma per ora vi è la certezza solo su otto, quattro dei quali già in servizio e altri quattro entreranno in organico a breve. «Seppure in emergenza il reclutamento non è semplice. Forse rimprovera il sindacato la richiesta e l'avvio delle pratiche andavano fatti prima».

PIÙ INFORMAZIONE

Nel lungo vertice in video-conferenza si è anche discusso delle difficoltà riscontrate nelle ultime settimane da molti operatori, in particolare dopo le riorganizzazioni dell'Hospice di San Vito. «Abbiamo chiesto hanno ribadito le sigle sindacali di essere informati quotidianamente rispetto alle riorganizzazioni e alla modifiche operative nei reparti. Cosa che purtroppo fino a oggi non è avvenuta. Capiamo le difficoltà dell'emergenza, ma con il coinvolgimento forse questa lotta di tutti si combatte con più efficacia». Così come è stato sottolineato quanto sia necessaria la formazione del personale che viene impiegato, nel giro di pochissimo tempo, in nuovi ruoli e con nuovi compiti. «Auspichiamo poi che sia superata la fase di difficoltà nella fornitura dei presidi di protezione individuale».

NO ALLE FERIE COATTE

Infine il sindacato ha chiesto alla direzione dell'Asfo di consentire un maggiore utilizzo, per gli amministrativi, dello smart working e di fare dietrofront rispetto all'utilizzo obbligato delle ferie 2020. «Il decreto intimano i rappresentanti dei lavoratori non lo prevede». Su questo il vertice dell'Azienda ha promesso una soluzione entro le prossime 48 ore.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA