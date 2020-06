MASSIMA SICUREZZA

VENEZIA Garantire ai turisti la massima sicurezza. È questo l'oggetto del protocollo che sarà presentato oggi dagli Enti Bilaterali del Turismo e del Terziario della provincia di Venezia nella sede della Confcommercio Metropolitana in viale Ancona. Una collaborazione firmata con Bgn (Istituto tedesco equivalente all'Inail), Issa (Associazione Internazionale di Sicurezza Sociale) e Head Up (Spin off di Ca' Foscari). Il documento prevede l'applicazione, nelle strutture ricettive di accoglienza e ristorazione di Venezia e provincia, delle misure di prevenzione e di sicurezza per la salute applicate in Germania. Lo scopo è quello di offrire ai turisti un soggiorno tutelato, grazie ad accorgimenti aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti in Italia per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19. «Quando si parla di turista, e dunque di cliente, si parla del nostro capitale unico - dice il presidente di Confcommercio Metropolitana Massimo Zanon - Siamo tutti clienti a nostra volta, e quindi ci rendiamo perfettamente conto che se la richiesta è quella della sicurezza dobbiamo impegnarci a garantirla: questo non è un problema di marketing, ma di salute, serve tranquillità per gli ospiti e per gli operatori». Stefano Montesco, presidente dell'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Venezia, lancia un messaggio: «I turisti di lingua germanica devono venire da noi, li sapremo accogliere in piena sicurezza, le nostre strutture sono all'altezza, anzi, migliori di come se le ricordano. Questo è il massimo che possiamo offrire - prosegue - abbiamo fatto un bel lavoro, sposando appieno le loro linee guida, che oggi diventano anche le nostre». Oltre a Montesco e Zanon, e ai due rappresentanti di Bgn e Issa collegati via web dalla Germania, gli altri relatori dell'incontro previsto oggi alle 11.30 nella sala di Confcommercio di via Ancona a Mestre sono il presidente dell'Ente Bilaterale del Turismo della provincia di Venezia Danilo De Nardi, il direttore dell'Associazione Esercenti pubblici esercizi Ernesto Pancin, il direttore dell'Associazione veneziana Albergatori Claudio Scarpa, il presidente dell'Associazione jesolana Albergatori Alberto Maschio, il direttore di FederCamping Giorgio Godeas, il docente e direttore di Head Up Gianni Finotto, la segretaria generale di Filcams-Cgil Caterina Boato, il segretario generale di Fisascat-Cisl Nicola Pegoraro e il segretario generale Uiltucs Veneto Luigino Boscaro.

Luca Bagnoli

