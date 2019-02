Turisti, la tassa ridurrà la Tari per i veneziani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NUOVA TASSAVENEZIA «In via prioritaria gli introiti del contributo d'accesso a Venezia serviranno per ridurre la pressione fiscale dei cittadini veneziani rispetto al pagamento della Tari», la tassa dei rifiuti. Le parole sono quelle dell'assessore comunale al Bilancio, Michele Zuin, che le ha pronunciate ieri mattina nell'aprire l' VIII Commissione consiliare sull'illustrazione della delibera che lunedì scorso ha dato il via alla tassa di sbarco alla città storica. La volontà espressa da Zuin, è quella della Giunta tutta e del...