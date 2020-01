MARCO POLO

MESTRE Avevano pensato di portare a casa dei souvenir dalla Sicilia. Gratis, però. Quattro ventenni di Trento, però, avevano fatto male i loro conti, non considerando, evidentemente, che in aeroporto ci sono telecamere ovunque. Sono riusciti a svignarsela e a prendere l'aereo a Catania, quindi, ma nel giro di un'ora di volo erano già stati identificati e la polizia di frontiera, a Venezia, su indicazione dei colleghi siciliani, li ha fermati e denunciati per furto.

Protagonisti della bravata mal riuscita, appunto, due ragazzi e due ragazze, tra i 20 e i 23 anni. Venerdì, il gruppetto era entrato nel Duty free dell'aeroporto di Catania, riempiendo gli zaini di confezioni di profumi e Swarovski esposte negli scaffali del negozio. La titolare, non appena si è accorta dell'ammanco (evidente: i giovani ladri avevano lasciato un bel buco in vetrina) ha avvertito la polizia. Gli agenti della Polaria catanese, guardando i filmati delle telecamere della videosorveglianza interna, sono riusciti a risalire agli autori che, come scoperto poco dopo, si erano imbarcati per Venezia.

I poliziotti, allora, hanno girato i fotogrammi dei filmati e la denuncia a Venezia mentre l'aereo era in volo. Al Marco Polo hanno trovato la polizia ad aspettarli. Sentendosi incastrati, hanno consegnato la merce rubata: 16 confezioni di profumo, due paia di orecchini e due bottiglie di superalcolici per un valore di oltre 1.500 euro. I quattro, quindi, sono stati denunciati a piede libero per il reato di furto aggravato in concorso tra loro. I quattro hanno spiegato alle autorità che erano andati in Sicilia per un breve periodo di vacanza. Nessuna parola, però, sulle motivazioni del gesto.

Il reato di furto stabilisce una specifica aggravante quando viene commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni negli scali aerei o portuali, negli alberghi o in altri locali in cui si somministrano cibi o bevande. In sostanza, ciò che potrebbe ridursi in condizioni diverse a un banale taccheggio, se commesso in aeroporto passa automaticamente al reato di furto aggravato che prevede la pena di reclusione da 1 a 6 anni e una multa da 103 a 1.032 euro.

