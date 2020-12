La seconda domenica vissuta in zona gialla, complice la bella giornata, ha fatto registrare in diverse località del Friuli Venezia Giulia un aumento del flusso di persone, sia nelle città principali della regione che nelle località montane. In provincia di Pordenone sin dal primo mattino un lungo serpentone di auto si poteva notare poco prima dell'arrivo a Piancavallo. Il comprensorio avianese è stato preso d'assalto da chi voleva godersi una giornata sulla neve, approfittando della possibilità di praticare lo sci di fondo, che contrariamente alla discesa è un'attività consentita anche in questo momento. In provincia di Udine, invece, si è popolato soprattutto il Tarvisiano. Capitolo città, con polemiche. I negozi aperti e la giornata di sole hanno richiamato molte persone sia in centro a Udine che tra i due corsi principali di Pordenone. Sin dal mattino i tavolini dei bar dei due centri storici si sono popolati di persone e l'afflusso nelle ore centrali della domenica ha scatenato anche numerose polemiche sui social network. Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha richiamato i cittadini a «rispettare sempre le distanze di sicurezza». Polemiche anche a Pordenone, anche se in tono minore rispetto a sabato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA