Turisti da Austria e Germania, autostrada in tilt

La viabilità in autostrada sulla rete gestita da Autovie Venete ieri era un elenco di code: 5 chilometri in A23, da Udine Sud in direzione nodo di Palmanova; 7 chilometri fra il nodo di interconnessione A4/A23 in direzione Venezia e 6 chilometri fra Villesse e Palmanova sempre in direzione Venezia. Code in entrata alla barriera di Trieste Lisert e a Latisana, mentre al casello di San Donà di Piave le code erano segnalate in uscita. Flussi elevatissimi di transiti arrivano da Tarvisio e si dirigono verso le spiagge di Grado, Lignano, Bibione,...