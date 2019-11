Turisti, boom di case 9 aperture in 7 giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CITTÀ & TURISMOVENEZIA Ogni giorno, da martedì scorso a oggi, un appartamento è stato convertito in locazione turistica. Anzi, qualcosa di più: 9 alloggi in 7 giorni. Ognuno potrà pensarla come vuole sull'esplosione delle locazioni turistiche a Venezia. Si potrà discutere sul fatto che queste siano o non siano le uniche variabili responsabili della mancanza di alloggi sul mercato (anche a caro prezzo) della residenza, ma le nude cifre dell'amministrazione comunale sono inequivocabili. Si tratta della consistenza degli alloggi adibiti a...