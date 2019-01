Turisti bloccano una borseggiatrice I vigili catturano le altre tre complici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BORSEGGIATRICIVENEZIA Le quattro borseggiatrici avevano scelto come preda una turista brasiliana, in transito a Piazzale Roma, ma gli è andata mala. L'intera comitiva con cui viaggiava la donna si è mobilitata. Tutti connazionali, probabilmente già abituati a convivere in patria con un certo tasso di micro criminalità, che hanno visto il borseggio e sono prontamente intervenuti. Così le quattro manolesta sono state arrestate in flagranza dagli agenti della Polizia locale. É successo sabato scorso, quando gli agenti della sezione di...