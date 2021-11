Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TURISMOVENEZIA Una vittoria per le agenzie di viaggio e i tour operator. Con l'apertura dei corridoi turistici Covid-free per paesi nella lista E ora si può partire verso queste destinazioni per turismo solo se si rispetta una determinata procedura e solo attraverso agenzie di viaggi e tour operator. I Ministeri della Salute e del Turismo considerano corridoi turistici tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale,...