TURISMOVENEZIA Una soluzione, alla fine, è stata trovata per inserire anche i dati catastali tra i documenti che i proprietari di case per turisti dovranno inserire per ottenere il codice identificativo introdotto dalla nuova legge regionale. «Nel modulo abbiamo previsto un campo dove si devono indicare i dati catastali - ha spiegato ieri l'assessore regionale al turismo, Federico Caner -. Quindi un alloggio, per essere dato in locazione, deve possedere almeno i requisiti sanitari e urbanistici minimi dell'abitabilità. La Regione rilascia...