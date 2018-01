CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TURISMOVENEZIA Saranno come tanti occhi puntanti sui turisti. Un sistema misto di telecamere, ma anche di sensori laser ed infrarossi, per contare in tempo reale le migliaia di persone che si riverseranno in città. Carnevale sarà l'occasione per sperimentare anche questa nuova tecnologia conta-persone. Un salto in avanti, rispetto ai sistemi già testati che rimandavano i dati con un quarto d'ora di ritardo. Troppo tardi per una gestione dei flussi efficace. Stavolta, invece, la lettura dovrebbe essere immediata. Così almeno assicura la...