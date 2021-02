TURISMO

VENEZIA Più di un anno di fatica, perché a Venezia il Covid è calato come una mannaia su una città che si stava rialzando dalla batosta dell'Aqua Granda del 12 novembre 2019. E allora il suo impatto è stato ancora più devastante, capace di interrompere il Carnevale 2020 nella settimana grassa e di far saltare l'edizione 2021, come mai era successo prima. Una situazione che, tra chiusure e riaperture e nuove chiusure, ha soffocato la principale fonte di economia di Venezia, il turismo, arrivando adesso a presentare il conto.

Così salato che la grande maggioranza degli hotel della città d'acqua non sono più blindati nelle mani degli attuali proprietari. «Quasi tutti gli hotel di Venezia si può dire che siano in vendita» è l'amara constatazione di Claudio Scarpa, direttore dell'Ava, l'associazione che raccogli gli alberghi veneziani. Vuol dire che siano pronti a passare di mano e ci siano trattative intavolate? Non proprio, però in città c'è movimento e alcuni alberghi di livello medio-alto e ancora a gestione familiare, le offerte le hanno ricevute. «Noi come Ava vigiliamo e lo stesso fanno le forze dell'ordine per evitare che in queste operazioni siano utilizzati capitali di provenienza illecita - continua Scarpa - Siamo arrivati a questa situazione per via del virus, ora quella che un tempo era considerata un'offerta irricevibile per le tante ragioni che spingevano le storiche famiglie di albergatori a respingere gli acquirenti, non ci sono più. E così ricevere un'offerta consistente viene accolta con un'altra prospettiva».

A Venezia, lamenta l'Ava, sono arrivati pochi ristori da parte del Governo e comunque non sufficienti a colmare il vuoto lasciato dai turisti che non ci sono più. «È una situazione simile a quella delle grandi città d'arte come Firenze e Roma alle quali siamo accomunati» afferma Scarpa. Ecco che allora è proprio l'Assoalbergatori veneziana a muovere i passi promuovendo - la presentazione ufficiale ci sarà nei prossimi giorni - dei prodotti finanziari innovativi a favore degli alberghi cittadini per evitare che la cessione della struttura diventi l'unica soluzione

Anche perché la situazione non è del tutto rosea e se da un lato è vero che l'acquisto del Luna Baglioni da parte dei miliardari inglesi Reuben ha chiuso un'operazione partita da lontano, dall'altro è quasi impossibile che lo stesso schema si replichi per altri alberghi. Esempi di difficoltà ce ne sono: a gennaio nessun offerente diretto si è presentato all'asta per acquisire la gestione dell'albergo cinque stelle lusso Ca' Sagredo, a Santa Sofia. È, quello di Ca' Sagredo, al quale si appoggiavano le mani di Lorenzo Quinn, il caso più eclatante. Ma a piangere è un sistema che sembrava intangibile.

