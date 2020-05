TURISMO

VENEZIA Malgrado la giornata di ieri non fosse il top dal punto di vista meteo, coincideva con un fine settimana allungabile con il ponte (per chi può farlo) del 2 di giugno. E Venezia è tornata a riempirsi di visitatori come nei giorni degli assalti pre-Covid.

Lo si è visto dalle lunghe code per trovare un posto nei garage di piazzale Roma o del Tronchetto, che in questo periodo sono particolarmente convenienti sotto il profilo del prezzo. Ovviamente anche tanta gente che aveva bisogno dei mezzi pubblici, che in questi giorni - pur con i rinforzi lungo il canal Grande (Rialto - Piazzale Roma), tra San Marco e il Lido e sulle circolari, sono stati particolarmente affollati.

Actv ieri ha segnalato qualche criticità sui bus per Venezia, dove sono stati inseriti i bis che si potevano inserire e poi al Tronchetto per i ferry. Ormai la gita in bici tra Lido e Pellestrina da parte dei veneziani di terraferma è diventata più di una riscoperta: attraversare il ponte della Libertà a due ruote piace e piace anche il viaggio, tutto sommato comodo, tra canale della Giudecca e Bacino di San Marco. C'erano tante, tantissime biciclette ed è stato necessario rafforzare anche le corse dei ferry per sostenere l'assalto. Actv, a parte questo, non segnala grandi disagi o pressioni sulla navigazione.

Le segnalazioni arrivate in redazione e sui social parlano anche di mezzi comunque pieni al limite della capacità odierna (che è di un terzo della portata massima) e della deviazione delle auto dopo le 11 anche dal Tronchetto, poiché la capacità ricettiva anche dell'autosilo dell'isola artificiale era giunta a saturazione. Come la settimana scorsa, questo boom di turismo di giornata si spiega con la voglia di muoversi dei veneti dopo quasi tre mesi di stop forzato e di semi detenzione domiciliare a causa del contagio. Se prima ci si poteva muovere solo per fare la spesa o con l'autocertificazione, adesso c'è voglia di visitare la città, di prendersi un aperitivo o un gelato seduti ai tavolini e di passare un po' di tempo in compagnia anche tra amici, dopo tante chiamate via skype o videoconferenza, che non potevano restituire la genuinità degli sguardi e la vicinanza delle persone.

Così Venezia è tornata ad essere la meta dei vacanzieri di giornata, quelli che gli operatori commerciali e i residenti hanno sempre aborrito. Oltre alla confusione, porteranno anche qualche soldo? Qualcosa sicuramente, ma il quantum non è dato sapere. Intanto, però, la città piano piano riapre.

M.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA