VENEZIA La gente c'è, e si vede. Venezia è tornata ad ospitare turismo, anche se, dalle analisi numeriche, è del tipo che non porta affari. Secondo le varie associazioni di categoria i dati sono da bagno di sangue, con il rischio che, se non ci sarà una svolta, le saracinesche chiuderanno.

Eppure è sufficiente fare due passi in città per vedere che i tempi del Covid paiono andati, dai ponti si vedono persone scattare fotografie, i vaporetti sono abbastanza pieni e le calli sono tornate a vivere. Solo che chi arriva in città non fa affari, si sofferma sulle bellezze e poi la sera se ne va. Se nei litorali o altrove è da valutare, resta il fatto che il pendolarismo è tornato e con esso i relativi problemi. «Il tasso di occupazione medio degli hotel è al 50%. Un dato anomalo rispetto ad agosto, quando si era registrato il 60%, prevedo però un 45% a fine mese», commenta Claudio Scarpa, direttore dell'Ava (associazione degli albergatori).

TARIFFE AL RIBASSO

A far storcere il naso a Scarpa è che nel pre covid agosto era media stagione, mentre settembre un periodo da 100%: «Oggi con 98 euro si dorme sul Canal Grande, è un indicatore del fatto che ci sia posto. A settembre oggi anziché salire, si scende, dobbiamo far i conti con una nuova storia perché il turismo di prossimità oggi sconta anche il fatto che le riprese delle scuole abbiano fatto rientrare tedeschi, austriaci e francesi. E in assenza dell'extraoceano cambia tutto».

Altri albergatori, indipendenti dall'associazione, fanno sapere di avere l'hotel pieno, ma a tariffe più basse. Una scelta di marketing che permette di operare, seppur garantendo un fatturato più basso, sul 60% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Più difficile è la situazione dell'ospitalità alternativa, come racconta la presidente di Abbav, Ondina Giacomin: «Non arriviamo al 30%, si vede che chi è in città sono solo giornalieri, da venerdì scorso il dato è crollato e il 90% delle strutture sono vuote, compresa Tessera. Se non viene fuori un vaccino o altro ci sarà uno s-cioco (botto) non da ridere».

BARISTI E RISTORATORI

Momento complesso anche per baristi e ristoratori: «Non c'è ancora quella spinta che incoraggi ad aprire, non siamo in grado di capire cosa ci riserverà il futuro, oggi siamo a livello della sola sopravvivenza», afferma Ernesto Pancin, direttore dell'Aepe. «Molti ancora non hanno riaperto perché preferiscono attendere tempi migliori, il passato recente ha lasciato un solco non indifferente e questo ha portato a far sì che in molti abbiano poca fiducia nel lavoro».

La concentrazione è soprattutto nei fine settimana, mentre dal lunedì al giovedì gli affari sembrano ridotti allo zero. La sentenza definitiva è data dagli incassi, come racconta Roberto Magliocco, presidente dell'Ascom, l'associazione dei negozianti: «È un turismo pendolare che non spende, alcune aziende registrano incassi da venti a cinquanta euro, cento quando va bene. Però gli affitti rimangono alti, non si trovano accordi al ribasso. Così se il Lido ha tenuto botta, in centro è diverso, anche perché le crociere non sono tornate. I problemi si vedono soprattutto nell'area Marciana». A confermarlo è il presidente dell'associazione piazza San Marco Claudio Vernier: «La situazione è piuttosto grave. Ci sono una decina di negozi che sono ancora chiusi. C'è stato un piccolo ritorno di persone durante gli eventi e con la mostra del cinema, ma per la maggior parte si tratta di escursionisti. In questo frangente, mai come prima, serve controllare, perché il rischio è che si infiltrino capitali strani, di dubbia provenienza, dai quali bisogna stare attenti».

Tomaso Borzomì

