TURISMO

VENEZIA Il turismo è «l'ultimo fascicolo impolverato sulla scrivania del ministro. Forse non è stato ancora neanche aperto». A definire così lo stato del settore turistico italiano è l'assessore veneziano Simone Venturini, che striglia il Governo affinché faccia qualcosa per aiutare chi opera nel campo e che si trova alle prese con notevoli difficoltà. Una tirata d'orecchie per far sì che l'attenzione torni centrale soprattutto sui lavoratori che non riescono più ad andare avanti, senza lavoro e con i risparmi azzerati. «Fin dallo scoppio della pandemia, con la chiusura, un settore è stato penalizzato più degli altri: il turismo. I lavoratori di questo campo, salvo una parentesi estiva, sono fermi da un anno. Purtroppo non è che basti schiacciare un pulsante per tornare indietro al 2019, è stata una sciagura grossa a cui seguirà una lenta ripartenza».

CONTRIBUTI INSUFFICIENTI

Per Venturini il problema è che manca una spinta forte dall'alto: «Ogni mese arriva un provvedimento, si parla di una divisione in zone urbanistiche, ci sono corse a ostacoli per richiedere i pochi contributi previsti, che ad oggi sono insufficienti. Ma la cosa grave è la filiera non coperta. Se è vero che si tratta di una filiera profonda, tra lavoratori e figure professionali, ci sono ancora persone lasciate a sé, come ad esempio i portabagagli del porto. Forse non sono i primi a cui si pensa in linea di massima, ma è da un anno che non arrivano crociere. E poi gli stagionali senza sostegni».

L'assessore veneziano chiede che nella scala di priorità la materia sia affrontata in maniera diversa: «L'impressione è che si parli poco di turismo in Italia. Ma dovrebbe essere uno dei principali temi, dato che produce una buona parte di Pil. E nelle grandi città dovrebbe esser ancora di più centrale, mentre è il grande assente».

Sugli aiuti Venturini ci va con la scure: «Sussidi e aiuti sembrano un puzzle mal scomposto, pezzi in forse, adesso possiamo immaginare la luce alla fine del tunnel, che ci dicano quali azioni l'Italia vuole intraprendere tra aprile e giugno 2021. Quali saranno le attività per ripartire. Ad oggi si sentono solo assordanti silenzi sul tema».

LE PROPOSTE

Il politico avanza alcune proposte: «La prima esigenza è mappare tutte le professioni lasciate fuori dai ristori. Subito. Individuare chi non ha reddito, perché non si può lasciare indietro nessuno. Poi istituire una cabina di regia. Serve che una qualche struttura ministeriale dialoghi costantemente con le principali città o regioni che hanno forti connessioni con il turismo».

Venturini spiega anche il marketing che si sta creando in città: «Da un mese forniamo materiali all'Enit (L'ente nazionale per il turismo) che vengono divulgati all'estero: i circuiti di comunicazione parlano di una Venezia diversa».

Il riferimento è ad esempio al Mose: «Il suo funzionamento permette di rilanciare segnali positivi, di una città viva, a differenza di quelli percepiti in maniera errata nel passato». Oppure al nuovo street marketing: «Questo è l'anno zero per molte cose, sarebbe non imparare dai drammi vissuti dalle aziende per evitare le criticità. Il nostro impegno oggi è comunicare una città viva, che vuole ripartire anche dall'arte. Per i 1600 anni di Venezia abbiamo un calendario di eventi per attirare un tipo di turismo colto, raffinato, che voglia conoscere la città e goderne delle bellezze artistiche».

Una battuta, infine, sul post Covid: «La gente vorrà spazi aperti, ecco che Venezia, con le isole, la laguna, le spiagge del Lido, si propone come un'ottima soluzione».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA