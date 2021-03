TURISMO

VENEZIA Gli albergatori fanno esplodere la bomba dei ristori. Nonostante la Pasqua si stia avvicinando sempre di più, di fatto per il mondo dell'ospitalità si sta allontanando per sempre. E con essa si sta spostando anche l'orizzonte di ripresa economica che continua ad alzare l'asticella della resistenza. Da novembre 2019 ad oggi, infatti, il settore ha subito un collasso che mai in precedenza aveva creato così tanti danni. La pandemia ha messo in ginocchio le famiglie, facendo emergere rischi di capitali di origine poco chiara pronti a subentrare nelle attività.

E così da parte dell'Ava, l'associazione che rappresenta gran parte degli imprenditori veneziani si leva ancora un appello al Governo. Il presidente Vittorio Bonacini alza la voce: «Le bozze del decreto sostegni sono inaccettabili. Ma c'è ancora tempo per correggerle e dare risposte alle imprese del turismo». Ancora una volta il tema caldo sono i ristori, valutati insufficienti a far sì che le aziende possano sostenersi e attendere la ripartenza: «Ho letto le bozze del decreto sostegni - scrive Bonacini nel messaggio rivolto a deputati e senatori veneti - e ritengo che quanto previsto all'articolo 1 in materia di indennizzi alle imprese sia offensivo e scandaloso».

Un attacco con parole decise, condivise anche da Federalberghi nazionale. Dall'Ava proseguono con un messaggio diretto: «Il testo, ancorché autentico, si chiama bozza 1 marzo ed è quindi ancora aperto a modifiche. Serve però un intervento unanime e il supporto dei parlamentari, invitati a dare voce alle imprese che di fatto, con le chiusure dei confini, non lavorano da oltre un anno». Bonacini torna quindi sulle difficoltà, crescenti, a cui sono state poste le città d'arte e la laguna in particolare: «Venezia, in quanto città d'arte, verrebbe colpita in maniera particolare. La città ha già pagato prima per l'acqua alta e poi per la pandemia». Il presidente torna quindi a urlare la disperazione del settore agli esponenti della politica nazionale: «Per questo vi chiedo di salvare Venezia: non portate sulle vostre spalle la responsabilità di aver affossato un'intera città. Trattandosi di una bozza, c'è ancora tempo per modificarla e mi auguro che si possano far sentire forte e chiara la voce delle nostre imprese». Dopo la proposta avanzata qualche giorno fa, in cui si chiedevano mutui ventennali a tassi agevolati con pre ammortamento di tre anni, interamente garantiti dallo Stato, l'Ava continua: «Chiediamo che il calcolo del danno subito assuma a riferimento l'intero periodo pandemico, quindi da marzo 2020 a febbraio 2021, e che vengano eliminati i limiti di 150mila euro per impresa e il tetto di cinque milioni di fatturato».

A rilanciare la preoccupazione della categoria è anche Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto che chiede nuove regole nelle misure di sostegno: «Guardiamo con molta preoccupazione dice Schiavon - allo schema dei sostegni che il governo si accinge a varare, ma che stante ad alcune indiscrezioni parrebbe includere un meccanismo di calcolo basato sul 33% del calo di fatturato del 2020 rispetto all'anno 2019, legato però unicamente ai mesi di gennaio e febbraio. Se così fosse, si tratterebbe di un meccanismo di calcolo assolutamente poco efficace e sbilanciato, che andrebbe a vanificare il vero obiettivo dei sostegni al comparto. Riteniamo corretto il principio per il calcolo dei sostegni basato sul calo del fatturato delle aziende, ma riteniamo decisamente più opportuna l'ipotesi di un calcolo basato sul danno subito nell'intero periodo pandemico (marzo 2020 febbraio 2021) se non addirittura sulle 12 mensilità. Inoltre, sulla base anche di quanto espresso dalla nostra Federazione nazionale, riteniamo opportuno venga eliminato il tetto imposto fino a 5 milioni di euro di fatturato per accedere al decreto sostegni, che di fatto esclude le imprese alberghiere di dimensioni medie e grandi, nonché che il limite massimo imposto di 150 mila euro sia altresì applicabile ad ogni struttura ricettiva e non solo per ogni impresa». Sulla stessa scia Franco Polato, presidente provinciale del Silb-Confcommercio, il sindacato dei locali da ballo. «Le nostre attività sono chiuse da un anno ribadisce non sappiamo con quali prospettive sarà possibile riaprire e i ristori annunciati dal governo rischiano di essere una grande beffa, chiediamo una revisione del sistema di calcolo. Molte aziende, anche nella nostra zona, hanno già chiuso definitivamente, senza aiuti reali molte altre faranno altrettanto». Uguale la presa di posizione di Christofer De Zotti, consigliere comunale di Jesolo Bene Comune: «Il decreto sostegno commenta - cambia nome ma nella sostanza non modifica le scelte dei precedenti decreti. Si tratta di una clamorosa presa in giro nei confronti delle imprese jesolane, soprattutto quelle con una forte caratterizzazione stagionale».

